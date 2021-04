Un cittadino di Terracina è ricoverato con il Covid in Ecuador, ma le cure costano care. Per questo il figlio di Loreto Scarsella, Jimmy, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. “Con molto dispiacere e altrettanto disagio – ha scritto – vi comunico che mio padre in questo momento è in terapia intensiva causa covid, siamo riusciti fortunatamente tramite l’ambasciata italiana a trovare un posto in clinica”.

“Essendo lì la sanità privata – continua Jimmy – le spese da affrontare sono equivalenti a 2.100 euro giornalieri per un periodo ancora da definire. Per noi figli è diventato difficile affrontare queste somme. Ringrazio di cuore a tutti coloro che possono aiutarci nel intento di poter aiutare nostro padre e poterlo rivedere rientrare in Italia”.

Il 15 aprile Loreto ha compiuto gli anni e da migliaia di chilometri di distanza, il figlio gli ha scritto un toccante messaggio di auguri su Facebook: “La tua educazione mi hai fatto capire come è la vita. Sei forte. Tutti noi vogliamo vederti rientrare in Italia, a casa tua…Perché abbiamo ancora bisogno di te. Buon compleanno Papà Loreto”.

La raccolta ha superato i 2.600 euro in due giorni ed è raggiungibile al link https://it.gf.me/v/c/4srp/ aiutare-loreto-a-pagare-la- clinica