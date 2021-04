Chiude il supermercato MD di via Michele Roma, a Terracina. Oggi è l’ultimo giorno in cui l’esercizio commerciale, posto in una traversa di via Olivetti, resterà aperto.

Un negozio che da decenni offre ai residenti, ma anche a chi raggiunge la città per le vacanze estive, un servizio molto apprezzato. Si capisce dai tanti commenti sui social di cittadini evidentemente colpiti dalla notizia.

“Venire a sapere che domani (oggi,ndr), sarà l’ultimo giorno di apertura mi dà una gran tristezza… grande perdita per il quartiere”, scrive qualcuno su “Sei di Terracina se…”. Tanti altri si associano al pensiero. “Ora non resterà che prendere la macchina per fare la spesa” dice qualcun altro.

Fatto sta che un altro esercizio commerciale è costretto a chiudere in un periodo davvero difficile per tutti.