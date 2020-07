E alla fine Luca Caringi rompe gli indugi e decide, anche se era nelle previsioni, di scendere in capo.

Come? Probabilmente con una lista civica. Ma, soprattutto, “con tutte le persone di buona volontà, ai partiti di centrodestra e ai movimenti aventi maggiori affinità di ideali, alle associazioni di categoria e al mondo del volontariato, affinché si possa iniziare un nuovo percorso condiviso che parta dal basso, che investa sulle persone e, soprattutto, metta da parte l’avidità per il potere e per le persone e non svenda il territorio ad accordi politici”.

Tutto nasce dai tira e molla avvenuti in questi giorni nei rapporti non solo tra Lega e Fratelli d’Italia ma sulle candidature in un teatrino della politica che sembra stare molto stretto a Caringi.

Di fatto Fratelli d’Italia sarebbe rimasta sulla sua posizione incassando l’apertura della Lega ma perdendo le tracce di Forza Italia.

Di fatto nulla si è concretizzato ad oggi con ogni partito rimasto di fatto sulle sue posizioni.

“Nonostante gli articoloni sui giornali non c’è mai stata l’effettiva volontà di riunire il centro destra a Terracina. Dalla stampa sembrerebbe che la Lega per prima ha teso la mano verso FdI accettando la candidatura della Tintari che per contro, per quanto mi è dato sapere, non si è degnata di un cenno di risposta (le uniche risposte sono venute per bocca di altri). Sono rimasto stupito anche dalla ricostruzione fantasiosa – continua Caringi – sulla disponibilità data dalla Lega alla candidatura della Tintari con tanto di liste civiche a suo sostegno e quindi con la presenza dei transfughi del Pd, in palese contrasto con le indicazioni date da Salvini nella sua ultima visita a Terracina”.

Insomma siamo a bocce ferme e con nessuna posizione chiara emersa. Fatta eccezione per quella di fratelli d’Italia che sulla candidatura della Tintari ad oggi non si è mosso di un millimetro.

“I principi, quello in cui si crede, non possano essere barattati con poltrone o altri vantaggi personali e credo anche che debba essere portato rispetto per i cittadini che, quando sono chiamati alle urne credono nelle persone che sono chiamati a votare. Ho creduto fermamente nella possibilità di riunire tutto il centrodestra attorno ad una personalità di spicco e di sintesi, ma non sempre i sogni si realizzano. Non voglio però credere che, anche in questa tornata elettorale, il centrodestra correrà diviso”.

Quindi? Per non lasciare nulla di intentato Caringi fa un passo avanti.

“La coerenza e l’amore per la mia città mi impongono di proporre un progetto alternativo e di mettermi in gioco in prima persona. Il tempo dei teatrini è finito e non è più possibile tentennare, Terracina ma soprattutto i cittadini non meritano di essere presi in giro, e le sfide che la prossima amministrazione comunale dovrà affrontare necessitano di persone serie, capaci e coerenti che siano disponibili a mettersi a servizio della collettività. Sarà una sfida avvincente, Terracina ha bisogno di persone che siano disposte a lottare per un progetto che dia lustro e sviluppo al territorio e che evitino (INSIEME CON ME!) che “chiss entran dritt’ e se metten pe sguince”.

Che non incassi il supporto di Forza Italia in questa corsa considerato che al momento è l’unico partito a non essersi espresso?