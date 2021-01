Un’auto in fiamme mercoledì sera in pieno centro a Terracina. Ma non un’auto qualsiasi. La mini Cooper Country Man di colore bianco, infatti, era una macchina confiscata alla criminalità ed era in dotazione alla polizia di Terracina.

Al momento del rogo era parcheggiata in via Danta Alighieri.

Il tutto si è consumato in pochi minuti, intorno alle 19. L’allarme l’ha dato un passante, ed il suo intervento è stato decisivo per impedire che le fiamme si propagassero agli altri veicoli in sosta. Sul posto ovviamente, l’intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme.

Le indagini per scoprire la natura del rogo sono ancora in corso ma, vista la provenienza dell’auto, tutto fa pensare ad una origine dolosa.

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, mentre la polizia scientifica cerca prove tra i resti dell’auto.