Una passione irrefrenabile per il mare. deve essere stato questo lo spirito che ha spinto un cane di grossa taglia a gettarsi in acqua salvo poi trovarsi in difficoltà.

I fatti si sono verificati nelle prime ore di questa mattina presso la Darsena Levante al porto di Terracina.

Sul posto, a seguito della segnalazione, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Il cane era in difficoltà a causa dei flutti provocati dalle numerose imbarcazioni in transito, compreso il traghetto diretto a Ponza, pieno di passeggeri.

La prontezza e la tempestività dell’intervento degli operatori di polizia stradale ha consentito di recuperare,il cane in piena sicurezza, per poi affidarlo alle cure del proprietario dal quale si era allontanato.