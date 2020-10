Tanti, troppi, disagi, sono quelli che le aziende agricole continuano a vivere sulla propria pelle a causa dell’imprecorribilità del Ponte Maggiore su fiume Linea.

La struttura era stata danneggiata ad aprile 2019 da un tir in manovra. Il ponte, infatti, collega Borgo Hermada all’Appia e alle Migliare 57 e 58.

A lanciare, di nuovo l’sos, è la Coldiretti Latina che durante l’estate aveva sottolineato la persistenza, dopo oltre un anno, della chiusura disposta dalla Provincia per la messa in sicurezza della struttura.

“I nostri appelli sono caduti nel vuoto – spiega il direttore di Coldiretti Latina, Carlo Picchi – e’ una situazione che le nostre aziende agricole non possono piu’ sostenere. E’ inammissibile che da mesi siano costrette a percorrere otto chilometri in piu’, in alcuni casi anche tre o quattro volte al giorno. Si deve intervenire subito per risolvere questa situazione”.

Il ponte, che da luglio e’ percorribile in una sola direzione, era stato riaperto nei mesi scorsi a fasce orarie alternate dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e solo dal lunedi’ al venerdi’, ma con il divieto al transito per i mezzi con un peso superiore a 7,5 tonnellate.

“Il prolungarsi di questa situazione – conclude il presidente di Coldiretti Latina, Denis Cornello – provoca inevitabilmente disagi enormi, non solo ai residenti, ma anche e soprattutto alle numerose aziende agricole e zootecniche che si trovano in quella zona, costrette a percorrere un tragitto piu’ lungo di diversi chilometri a bordo di mezzi agricoli. Questo li espone anche ad un potenziale rischio di incidenti e comporta ripercussioni sulla viabilità, con inevitabili rallentamenti e il formarsi di code”.