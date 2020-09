Tanta paura ma pochi conseguenza, se si esclude che una delle strade più trafficate della città resta chiusa per l’intervento dei vigili del fuoco.

Poteva, infatti, provocare danni per maggiori l’incidente occorso stamattina ad un’autocisterna in via Anxur nei pressi di Porta Romana a Terracina.

Per cause ancora al vaglio delle autorità, il mezzo si è rovesciato su un lato. All’interno del rimorchio un ingente quantitativo di gas. Per questo la strada è stata immediatamente transennata per permettere l’intervento dei i vigili del fuoco di Terracina.