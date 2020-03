Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per questo reato i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, di origini indiane, in Italia senza fissa dimora,

A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 14,08 grammi circa di eroina suddivisa in 3 ovuli e di 0,9 grammi circa di cocaina, nonchè 615 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività’ di spaccio.

La droga ed il denaro sono stati sequestrati.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.