Continuano a destare preoccupazione, a Terracina, le condizioni in cui versa palazzo Cardinale, il grosso edificio tra via Roma e via Appia.

Proprio questa mattina, infatti, c’è stato bisogno dell’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area dopo la caduta di alcuni pezzi di cornicione dal palazzo; l’ennesimo crollo di una facciata da anni ridotta in condizioni precarie.

Purtroppo, come detto, non è il primo episodio di questo genere in quell’area. Per fortuna, almeno, nessuno si è trovato a passare su quel marciapiede nel momento del crollo.

L’area è stata transennata dagli operai comunali, sul posto anche la Polizia locale.