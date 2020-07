Sarà Valentino Giuliani il candidato sindaco della Lega alle imminenti elezioni amministrative a Terracina.

La scelta del Carroccio sarebbe caduta sull’attuale capogruppo in consiglio comunale nonchè ex azzurro.

Una decisione che arriva dopo l’incontro scontro, definitivo, avvenuto tra i partiti del centrodestra che dopo svariati tira e molla hanno optato per strade separate negli unici due Comuni chiamati al voto nel 2020 in provincia di Latina.

In lizza, stando le indiscrezioni, ci sarebbe stato anche l’ex di Fratelli d’Italia, Luca Caringi ma evidentemente la Lega ha preferito, tramontata l’esigenza di trovare una sintesi anche esterna, puntare su un proprio esponente tra l’altro caratterizzato da una notevole esperienza amministrativa.

Ora non resta che capire come si comporrà la compagine a suo sostegno e, soprattutto, se ci sarà, come previsto in prima battuta, anche Forza Italia.