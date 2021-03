Terracina, al via i lavori di restauro del Palazzo della bonificazione pontina

Sono partiti i lavori di restauro delle facciate del Palazzo della bonificazione pontina di Terracina. “Si chiude il ciclo dei lavori di sistemazione – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Danilo Zomparelli – di edifici pubblici danneggiati dall’uragano”. L’edificio di fine ‘700 ospita il Museo della Città e fu duramente colpito dal vento di straordinaria intensità del 29 ottobre 2018.

“Il percorso è stato lungo – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Zomparelli – ma dall’assunzione del mio incarico cinque mesi fa, sto cercando di dare impulso a questa ed altre opere rimaste sospese. Finalmente oggi riusciamo ad effettuare un intervento molto atteso da parte di tutti.

Si tratta dell’ultimo edificio pubblico ancora da sistemare dopo il terribile evento meteorologico del 29 ottobre 2018 che causò ingenti danni. L’obiettivo è recuperare quanto prima alla pubblica fruizione spazi importantissimi per la nostra città, sia dal punto vista culturale sia da quello sociale, come appunto il Palazzo della Bonifica. L’impegno e la

volontà per portare a termine in tempi brevi gli interventi sono massimi. Speriamo di riuscire e di non trovare altri intoppi lungo il cammino”.