La sanità in provincia di Latina continua ad essere un malato terminale.

Servizi carenti, prestazioni ridotte, personale allo stremo sono solo il corollario di un settore che dovrebbe essere il fiore all’occhiello del territorio.

”L’Asl di Latina dovrebbe essere commissariata – spiega il capogruppo della Lega in Provincia di Latina, Domenico Villani – per l’impoverimento dell’offerta sanitaria che sembra essere messo in atto anche sull’ospedale Alfredo Fiorini di Terracina”.

Villani denuncia una serie di presunti disservizi.

”Si vive una carenza di anestesisti presso l’ospedale Fiorini con il conseguente trasferimento dei pazienti altrove e, in particolare, nelle strutture convenzionate fino alla paralisi che sta vivendo il reparto di ortopedia, una vera eccellenza in provincia di Latina”.

”Ad oggi sono in organico al Fiorini soltanto tre ortopedici, che non riescono a garantire i livelli essenziali di assistenza minimi”.

L’attenzione corre anche all’ultimo concorso per il reclutamento di ortopedici a tempo indeterminato bandito dall’Asl di Latina.

”Sarebbe dovuto servire per potenziare i nosocomi di Terracina e di Formia, purtroppo i nuovi camici bianchi saranno destinati non solo a Formia ma soprattutto a Latina, lasciando in serie difficoltà la pianta organica del personale, a partire dagli ortopedici, dell’ospedale di Terracina”.

Insomma, problemi strutturali a cui non si sembra si stia ponendo rimedio.

”Il Pd guidato da Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio a tempo, sta applicando il depotenziamento del Fiorini, un ospedale nevralgico per il litorale e per l’entroterra dopo le chiusure di quelli di Priverno e di Sezze insieme ai Punti di primo intervento, con la possibile chiusura del reparto di ortopedia? La Lega farà le barricate e solleciterò il capogruppo regionale della Lega Orlando Angelo Tripodi, che ha già richiesto lo scorso giugno un’audizione urgente sugli ospedali di Terracina e di Fondi – conclude il consigliere provinciale del Carroccio – finora non convocata dalla commissione salute”.