“Nell’amministrazione alla guida di Terracina si apre l’ultima e più entusiasmante fase. Quella della finalizzazione delle attività più importanti messe in campo durante la consiliatura inauguratasi nel 2016. Servirà un impegno profondo da parte di tutti: consiglieri, assessori e dipendenti della macchina comunale”.

Questo il commento del parlamentare europeo di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, in merito alla decisione di lasciare il posto ricoperto, da settembre 2019 ad oggi, in giunta.

“Naturalmente sarò sempre a disposizione di Roberta per ogni necessità, ma è giusto che sia lei a farsi carico, insieme ai suoi assessori, del completamento del nostro programma amministrativo. Poiché il mio posto in giunta verrà ricoperto da Patrizio Avelli, desidero fargli gli auguri di buon lavoro. Sono certo che – continua Procaccini – grazie alla sua esperienza e alla sua saggezza, saprà approfittare del poco tempo a disposizione per sostenere proficuamente un settore delicatissimo come quello dei servizi sociali nei confronti dei nostri concittadini più bisognosi di attenzione”.

Per Procaccini, nominato coordinatore della delegazione di maggioranza per le elezioni amministrative, si apre ora la fase di dialogo per ampliare la coalizione in vista del voto.

“Infine – conclude Procaccini – non posso nascondere una particolare emozione nel sapere che entrerà in consiglio comunale il mio amico e compagno (anche se a lui la parola non farà piacere…) di mille avventure politiche: Giuseppe Talone. Fin da ragazzi abbiamo condiviso un impegno appassionato nella destra italiana, coerenti fino alla noia con le nostre idee di sempre. Anche a lui auguro un buon lavoro nell’esclusivo interesse della città e della patria che amiamo”.