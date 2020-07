Non si argina la querelle che si è innescata nelle ultime ore tra Forza Italia e Fratelli d’Italia.

L’attacco mosso dal parlamentare europeo Nicola procaccini, ex sindaco di Terracina, ha trovato una risposta netta nel coordinatore regionale del Lazio, Claudio Fazzone.

Ma nel suo intervento proprio Procaccini aveva tirato in ballo, tacciandolo di “poca onestà” anche l’attuale commissario comunale azzurro Augusto Basile.

“Procaccini parla di onestà dimenticando che proprio lui ha rinnegato chi si è battuto contro tutti per farlo eleggere sindaco di Terracina e gli ha teso di nuovo la mano in un momento difficile garantendogli i numeri per amministrare la città. Ora Fazzone chissà perchè non è più buono”.

In questi anni la maggioranza che ha guidato il Comune di Terracina si è composta e ricomposta più volte a suon di “annessioni ed esclusioni” di avversari politici passati e presenti.

“Procaccini ha la memoria corta. Se ero persona di cui non fidarsi, e peggio “non onesta” come mai mi ha scelto quale presidente della commissione bilancio. Come mai mi ha reso partecipe di momenti importanti della sua vita come il matrimonio o il battesimo della propria figlia? L’onestà si basa sul rispetto e la riconoscenza, cose che a Procaccini evidentemente non appartengono. Potrei fare la lista di amici buttati a mare solo per un tornaconto elettorale come Luca Carincgi definito traditore solo percbe ha portato avanti a testa l’esigenza di riunire il centrodestra”.

A Terracina il problema del centrodestra, o meglio della sua coesione, sta nella tensione tra i suoi protagonisti. Fattori che si possono sanare solo ed esclusivamente attraverso il dialogo.

“L’unione del centrodestra per noi ancora è un valore e spero che lo sia anche per Procaccini che invito a mantenere il confronto nell’ambito politico e dei temi e dei contenuti che riguardano l’imminente campagna elettorale. L’attacco personale, lo screditare l’altro non rende merito ad alcuno ma certo qualifica chi ne è l’autore”.