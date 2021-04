Era da giorni sotto la lente di ingrandimento dei carabinieri del Norm di Terracina che, alla fine, sono andati a colpo sicuro perquisendo casa sua.

L’operazione è scattata sabato. A casa di un 33enne i militari hanno trovato 19,15 grammi di cocaina; 11,5 di marijuana; 4,5 di hashish e 2,3 di mannite, oltre a materiale vario per la preparazione ed il confezionamento delle dosi.

“Lo stupefacente e’ stato sottoposto a sequestro – scrivono i carabinieri nel comunicato diffuso oggi – mentre l’arrestato e’ ristretto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata del odierna”.