E’ sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti in famiglia e per questo tenuto sotto controllo dai carabinieri.

Si tratta di un uomo di 35 anni che ieri pomeriggio è finito, di nuovo, in manette.

Nonostante questo violava le prescrizione imposte condotta che ha portato i militari a richiedere l’aggravamento della misura cautelare.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, concordando le risultanze investigative, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dagli stessi investigatori di Terracina.