E’ andato a segno il sollecito, inoltrato alla Provincia di Latina da parte del comune di Roccagorga, in merito all’urgenza dei lavori di sistemazione della via Rocchegiana.

“Il tratto di strada in questione, infatti, è interessato da anni da fenomeni di smottamenti e il manto stradale presenta delle preoccupanti crepe o comunque fenomeni di danneggiamento come buche profonde – afferma il vice sindaco di Roccagorga Mario Romanzi – La necessità massima di intervenire sul fenomeno di dissesto idrogeologico e il ripristino del manto stradale risiede pertanto nella esigenza di garantire nonché tutelare la sicurezza dei cittadini e dei tanti conducenti che ogni giorno transitano per la strada provinciale.

La Provincia, con nota del 2 luglio 2020, ha fatto sapere di aver completato i lavori di consolidamento della scarpata interessata dallo smottamento mentre un primo intervento di manutenzione della S.P. Rocchegiana (tratto 12+600 km- 12+900 km) è stato inserito nella richiesta di finanziamento al MIT per l’annualità del 2020, mentre per gli altri tratti di strada si provvederà nel corso di quest’anno o all’inizio del 2021 con risorse di appalti programmati nell’Area Centro di manutenzione.

Una risposta soddisfacente. Ringrazio il Dirigente del Settore Viabilità per la tempestività della risposta”.