Terme di Suio, scatta l’emergenza sia economica che occupazionale.

Il comparto si sta confrontando non solo con le criticità legate alla crisi legata al Coronavirus ma anche con la decisione della Regione Lazio di procedere con l’aumento degli importi relativi alle tasse di concessione minerarie di circa il 90% rispetto al 2019.

Ieri Dalida Santamaria, presidente degli operatori delle terme, aveva sollevato il problema inviando una lettera al governatore Nicola Zingaretti per rappresentare la grave crisi di liquidità causata dal blocco dell’attività disposta a causa dell’emergenza Coronavirus.

Oggi alla loro voce si aggiunge quella del consigliere regionale e presidente della commissione regionale sanità, Giuseppe Simeone.

“Attraverso una nota ho rappresentato – spiega Simeone – ai vertici della nostra amministrazione regionale la grave situazione che investe uno dei ‘gioielli’ della provincia di Latina. A loro ho inoltrato la richiesta di sospensione almeno fino al 31 dicembre 2020 il pagamento della tassa di concessione mineraria. Ho avuto modo di sentire per le vie brevi l’assessore al bilancio Alessandra Sartore, che mi ha assicurato la presa in considerazione della problematica, comunicandomi che presterà un’attenzione particolare alla vicenda”.

Nel territorio di Suio si è sviluppata,nel corso dei decenni, un’attività imprenditoriale di grande rilievo, che ha portato alla realizzazione di strutture alberghiere importanti e di servizi con elevati standard qualitativi messi a disposizione dei turisti.

“Si tratta di una zona con potenzialità enormi ma – continua Simeone – da sempre penalizzata da una rete viaria inadeguata figlia di una carenza cronica sul piano infrastrutturale dei territori del sud-pontino. In tempi non sospetti, non ultimo attraverso la presentazione di un emendamento avevo sottolineato la necessità di mettere in campo una serie di azioni per migliorare i collegamenti e favorire investimenti pubblici e privati per la realizzazione di opere infrastrutturali indispensabili per attrarre l’enorme indotto turistico proveniente da Roma e da Napoli“.

Purtroppo il raddoppio della tassa di concessione mineraria da un anno all’altro, abbinato all’effetto devastante del Covid – 19, anche sotto il profilo economico, rendono praticamente impossibile la prosecuzione di un’attività di straordinaria importanza per tutto il territorio di Castelforte.

“Urge – conclude Simeone – un intervento dell’amministrazione regionale, che mi auguro, voglia prendere in considerazione la richiesta di sospendere almeno per tutto il 2020 la tassa di concessione mineraria”.