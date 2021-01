I bambini e tutti gli altri pazienti esclusi dalle terapie del centro di riabilitazione Erre-d di Latina aspettano ancora che qualcosa si muova. La struttura, che ha una capacità di 300 trattamenti giornalieri, non ha un budget adeguato a rispondere alla domanda (stabilita dalla Asl pontina).

Per questo un centinaio di persone prima di Natale sono state sospese. Il centro ha seguito un criterio per bloccare gli incontri con chi avesse meno bisogno o sia in una fase finale della terapia, ma i problemi e le conseguenze per questi pazienti e per le loro famiglie sono molteplici.

E’ stato loro anche proposto di cambiare struttura, ma sarebbe davvero un passo indietro dover ricominciare con altro personale e con altri metodi. Al centro che si trova in zona Piccarello si trovano bene e non vogliono cambiare: “Abbiamo il diritto di terminare il percorso iniziato”, ha detto la mamma di un bambino di 8 anni con problemi che andava al centro 5 giorni a settimana e ora non può più contare su questo importante aiuto. “La struttura ci ha messo a disposizione alcuni incontri con lo psicologo, ma non è sufficiente, e con le misure per contrastare il coronavirus la mancanza delle terapie si fa sentire ancora di più”.

“Abbiamo dovuto purtroppo ridurre, nostro malgrado, – ha spiegato il responsabile del centro Vincenzo Pagano – il personale. Circa 15 persone non lavorano più da noi, ma la società è davvero in difficoltà. Con i fondi che arrivano dalla Regione (alla Asl), non riusciamo a coprire tutte le terapie richieste”.

“In base alla capacità operativa servirebbero 3 milioni 656mila euro, ma ne riceviamo 1 milione 500mila. Per anni abbiamo coperto quello che mancava, lavorando in extra budget, ma adesso non riusciamo più. Nel 2020 una nuova delibera ha stanziato per il centro altri 253mila euro, l’iter amministrativo però ancora non è concluso e non abbiamo a disposizione neanche questi”.

Alcuni genitori si sono rivolti così al consigliere regionale Angelo Tripodi, che insieme ad altri esponenti della Lega, sono riusciti a far inserire all’ordine del giorni un nuovo finanziamento alla Asl di Latina. Poi quei fondi verrebbero divisi tra le varie strutture. Se almeno quello fosse votato già potremmo riprendere diversi pazienti”.

Si tratta di bambini in età evolutiva, con ritardi psicomotori, con autismo, ma anche adulti con la sclerosi multipla in cura da oltre 10 anni, che ora si trovano senza quello che gli serve per la loro salute. Restano in attesa.