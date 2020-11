Le terapie intensive in ben otto regioni italiane , dalla Valle D’Aosta all’Umbria, passando per Lombardia, Campania, Toscana, Marche e Piemonte, hanno superato la soglia critica, stabdo la definizione del ministero della salute, del 30 %.

La media è del 28% stando i dati elaborati dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi Sanitari regionali che evidenziano come altre regioni, vedi il Lazio e la Calabria sono al 22% mentre il veneto, ne ha occupati il 16%.

Una situazione di emergenza in atto o che si avvicina a passi da gigante che non può essere ignorata e che sta portando proprio la Regione Lazio ad aumentare ulteriormente i posti letto dedicati a pazienti Covid, non solo in intensiva, al fine di assicurare percorsi in massima sicurezza.

Ad annunciarlo l’assessore alla sanità, Alessio D’Amato, che a margine dell’incontro con il segretario regionale di Anaao Assomed Lazio, Guido Coen Tirelli, ha spiegato che è in arrivo una nuova ordinanza.

Si prevede, inoltre, che venga ulteriormente potenziata la sorveglianza sanitaria dei medici e di tutti gli operatori sanitari.

“C’e’ la necessita’ – ha spiegato – di avviare una nuova campagna di test sierologici tra gli operatori sanitari, contestualmente a quella di vaccinazione antinfluenzale in corso.

Affrontata anche la questione inerente l’inserimento immediato nell’attività assistenziale sia degli studenti specializzandi che dei neo laureati in medicina. Sul tavolo anche l’apertura di una manifestazione di interesse rivolta anche a medici liberi professionisti per incrementare l’attività assistenziale.