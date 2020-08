Sono state necessarie settimane di indagini, ma alla fine il cerchio si è stretto intorno a G. R., cittadino algerino, arrestato dalla polizia di Terracina con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio incriminato risale allo scorso giugno, nel quartiere Capanne (tristemente noto per episodi di degrado), quando l’uomo, armato di coltello, aveva inferto numerose ferite ad un altro cittadino straniero.

Le indagini parallele, della polizia scientifica e degli uomini del commissariato di Terracina, avevano consentito di indirizzare le attenzioni degli inquirenti verso l’arrestato.

Un’opera di ricerca che aveva scoperto anche una seconda aggressione da parte dello stesso cittadino algerino ai danni di un commerciante di nazionalità bengalese, colpevole di essersi intromesso tra opposti contendenti di una rissa.

La condotta violenta e la possibilità che episodi del genere potessero ripetersi, hanno indotto il G.I.P. del Tribunale di Latina ad emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dai poliziotti del Commissariato di Terracina.

L’uomo è attualmente detenuto presso il carcere di via Aspromonte a Latina.

In mattinata, poi, alle forze dell’ordine di Terracina è arrivato il plauso del coordinatore della Lega di Terracina, Carocci, per l’arresto. Inoltre, l’esponente politico ha sottolineato la situazione di degrado del quartiere chiedendo maggiore sicurezza non solo per i residenti della zona, ma di tutta Terracina.