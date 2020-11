Tre persone arrestate questa notte dai carabinieri di latina per il reato di tentato omicidio. Si tratta di un 30enne, di un 21enne e di un 78enne tutti residenti a Priverno.

Tutti sono indagati per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo e lesioni personali gravi.

A seguito di accurate indagini da parte dei militari è stato accertato che alle 9.15 di mercoledì 11 novembre 2020, mentre si trovavano su una Mercedes smart, per dissidi verosimilmente di natura sentimentale, arrivati in via Ceriara di Sezze dopo aver incrociato l’autovettura Mercedes classe A condotta da un 30enne residente a Roccagorga, avevano esploso contro l’auto 2 colpi d’arma da fuoco.

Uno dei colpi, dopo aver oltrepassato il parabrezza anteriore, impattava contro il cruscotto lato guidatore della stessa.

Non contenti avevano speronato l’auto e costretto il 30enne a tentare di mettersi in salvo a piedi. Nel corso dell’inseguimento i tre aggressori gli hanno sparato altri 4 colpi di pistola e una volta raggiunto lo hanno picchiato con estrema violenza.

L’uomo, trasportato all’ospedale di Terracina, ha riportatouna frattura agli arti inferiori, una ferita lacero contusa al labbro superiore ed è stato dimesso con 30 giorni di prognosi.

Al termine delle formalità di rito due degli arrestati sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Velletri mentre il terzo, padre dei predetti, veniva collocato agli arresti domiciliari.