Confermata in Cassazione la condanna a 8 anni per Costantino “Pesce” Di Silvio che, il 14 luglio 2018, sparò alla ex moglie. Il ricorso era stato presentato dagli avvocati dell’uomo, Maria Antonietta Cestra e Giuseppe Lauretti, ed è stato respinto.

Il 54enne era stato condannato in abbreviato dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Latina, Giorgia Castriota. I suoi avvocati hanno sempre sostenuto che non volesse uccidere la moglie, ma solo spaventarla.

Il pubblico ministero invece si era convinto che Di Silvio avesse premeditato l’omicidio, che abbia seguito la donna tutto il pomeriggio, per agire al momento opportuno. Poi aveva sparato 5 volte, ferendola al braccio destro, al fianco e alla schiena. Alla base del gesto la fine della loro relazione e vecchi rancori.

La donna, dopo essersi ripresa, aveva scelto per assisterla l’avvocato Maria Belli, attraverso la quale si era costituita parte civile, come pure l’associazione Valore Donna, assistita dall’avvocato Adriana Anzeloni.