Un tentativo di furto sventato dal pronto intervento dei carabinieri della stazione di Borgo Podgora.

I fatti ieri, quando, richiesta del proprietario di un esercizio commerciale della zona, i militari intervenivano deferendo all’a.g. in stato di libertà, per tentato furto, un cittadino ghanese, in italia senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato dal personale dell’arma dopo aver tentato di asportare un portafogli ai danni di una donna.

La refurtiva è stata prontamente restituita alla proprietaria.