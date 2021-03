Non si è trattato di un allarme bomba questa mattina al tribunale di Latina. L’evacuazione e i controlli sono scattati perchè all’improvviso le telecamere non hanno più funzionato.

Gli agenti di guardia controllano con quelle tutti gli ingressi e ogni zona del palazzo di giustizia di piazza Bruno Buozzi e immediatamente hanno dato l’allarme.

In un primo momento è girata la voce del “solito allarme bomba”, ma la chiusura era stata disposta per un problema diverso. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e la Digos che dopo una attento controllo e il ripristino del servizio di videosorveglianza, hanno dato l’ok per la ripartenza delle udienze.

Il tribunale è stato riaperto alle 10 e tutto procede regolarmente.