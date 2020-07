La tragica scomparsa, avvenuta ieri, del dirigente del comune di Latina, Giuseppe Manzi, deve servire a monito affinché situazioni del genere non abbiano a ripetersi.

L’uomo si è accasciato a terra, a causa di un malore, ed è morto, senza che nessuna delle persone che hanno assistito alla scena fosse in grado di intervenire (a parte, naturalmente, allertare i soccorsi).

Una riflessione, in questo senso, arriva dal consigliere comunale di Latina Salvatore Antoci, ex Lbc, ora al gruppo misto.

Latina, ricorda Antoci, è una città “cardioprotetta”, nel senso che sparsi sul territorio comunale ci sono una serie di defibrillatori DAE. Bene ha fatto il comune a fare questa mossa ma, rimarca il consigliere, ora bisogna fare il passo successivo. Ovvero educare le persone a reagire quando si verificano situazioni di potenziali arresti cardiaci.

Secondo Antoci: “Il Comune dovrebbe organizzare dei corsi BLS-D (basic life support – defillibrator) gratuiti ed invogliare tutti i cittadini a parteciparvi”, formando, così, tutta una serie dei così detti ‘soccorritori laici’.

Infine, Antoci sottolinea come il senso comune, spesso, suggerisca cose che sono in contrasto con le normative vigenti. “Esiste la falsa convinzione – conclude Antoci – che solo un medico possa “toccare” un paziente, poiché in caso contrario si potrebbe incorrere in vari reati, specie se dalla nostra azione dovesse derivare un danno. Ebbene, l’Art. 54 del C.P. ci viene in soccorso e ci autorizza a praticare il massaggio cardiaco e a usare il defibrillatore per salvare una vita umana”.