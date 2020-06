Maxi inchiesta della Procura di Milano e della Guardia di finanza che ha portato a 13 arresti.

Il bilancio dell’attività riguarda 8 appalti da 150 milioni di euro e reati contestati che vanno, a vario titolo, dall’associazione per delinquere a corruzione, turbativa d’asta, peculato, abuso d’ufficio.

Le misure cautelari, disposte dal giudice per le indagini preliminari, Lorenza Pasquinelli, hanno riguardato diversi imprenditori e manager.

In manette anche il dirigente Atm Paolo Bellini, responsabile dell’Unità Amministrativa Tecnica Complessa sugli impianti di Segnalamento e Automazione della metropolitana milanese.

Sono in corso perquisizioni e sequestri di documentazione amministrativo-contabile e di supporti informatici nelle abitazioni degli indagati, gli uffici di Atm, e le sedi delle società coinvolte, nelle province di Milano, Monza, Savona, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Latina, Caserta, Napoli, Salerno, Benevento, Pescara e Chieti.

L’indagine ha riguardato appalti da ottobre 2018 a luglio 2019 e in questo arco temporale “sono state registrate promesse in denaro pari a 125mila euro oltre a diverse utilità quali prestazioni di servizi e benefit vari”, ma le utilità più significative, sottolineano ancora gli inquirenti, “sono state rappresentate dall’acquisizione, alle imprese gestite dall’associazione, di rilevanti sub appalti di lavori pubblici nella Metropolitana Milanese”.