Ha preso il via ieri il campo estivo organizzato dall’istituto comprensivo Prampolini a Latina, dal titolo ‘Tana libera tutti’.

Avrà la durata di due settimane ed è riservato agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. “Sarà un campo scuola diverso dagli altri – sottolinea il vice preside Lorenzo Iannelli – vista la collaborazione con la Coldiretti di Latina. I bambini dai 4 agli 8 anni trascorreranno due giorni a settimana presso le aziende agricole di Campagna Amica in perfetta sintonia con la natura”.

Una collaborazione che la dirigenza di Coldiretti ha fortemente voluto, nell’ottica di educare i bambini sin da piccoli al rispetto per l’ambiente ed alla cura dell’alimentazione

Il presidente di Coldiretti Latina Denis Carnello ha sottolineato come i piccoli faranno delle vere e proprie visite didattiche presso le aziende agricole a km zero, così come anche nelle aziende di trasformazione dei prodotti: “L’obiettivo è che al termine delle due settimane di campus i bambini, attraverso il gioco e il divertimento, possano acquisire una consapevolezza nuova sui temi ambientali e al contempo iniziare a scegliere da soli di mangiare cibi sani e genuini”.

“Questo nuovo progetto prosegue sull’onda lunga di Coldidattica, della fattoria didattica di Campagna Amica – ha detto Carlo Picchi direttore di Coldiretti Latina, oltre che di Frosinone – e di tutte quelle iniziative rivolte ai bambini che da tempo portiamo avanti. Iniziative che ci stanno a cuore poiché riteniamo si possa e si debba imparare sin dalla tenera età a rispettare l’ambiente e a comprendere il valore e la dignità dell’agricoltura. In questo senso – ha concluso Picchi – il gioco può essere veramente un mezzo fondamentale al servizio della sicurezza alimentare e dell’educazione ambientale, che assume oggi rilevanza maggiore e si propone di donare nuovamente ai bambini la libertà, propria della loro età, di cui sono stati privati negli ultimi mesi”.