Ormai da diverse settimane, in provincia di Latina, è possibile prenotare il tampone presso un drive in direttamente on line. Un servizio che la regione ha intenzione di estendere anche alle ASL Roma 5, di Rieti e di Frosinone.

Dalla Pisana, però, fanno sapere che cresce di giorno in giorno in fenomeno del così detto drop out, in questo momento pari intorno al 10%. Per farla breve, ci sono persone che prenotano e poi non si recano al drive-in senza utilizzare la possibilità del cambio prenotazione.

Ciò avviene soprattutto tra le ore 12 e 14.

La regione ha fatto sapere che coloro che non si recano all’appuntamento e senza modificare la prenotazione riceveranno l’addebito della prestazione riportata sulla ricetta medica.

“Stiamo facendo uno sforzo enorme – dichiara l’assessore D’Amato – e chiediamo collaborazione e responsabilità al fine di non danneggiare gli altri cittadini che hanno bisogno di eseguire il test che, nei drive-in, si ricorda è gratuito”.