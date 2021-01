Potrebbero essere giunte ad un punto di svolta le indagini per l’identificazione dello scheletro rinvenuto lo scorso 4 gennaio al lido di Latina, portato a riva da una mareggiata.

Le indagini svolte dalla Polizia sarebbero giunte alla conclusione che i poveri resti apparterrebbero ad un uomo, rumeno, che sarebbe scomparso da Borgo Sabotino prima dello scorso Natale. Si potrebbe così dare un nome a quel corpo, o meglio, a quello scheletro ridotto, quindi, in maniera così penosa dopo un paio di settimane di immersione nelle acque del mar Tirreno.

L’uomo scomparso era un solitario, che viveva di espedienti e aveva stabilito la sua dimora all’interno di una roulotte posteggiata in un camping ormai chiuso.

Proprio all’interno del camper, gli agenti della scientifica hanno trovato tracce biologiche che potrebbero essere fondamentali per risalire all’identità del corpo ritrovato.

L’uomo era solito trascorrere molte ore nel centro abitato del Borgo, e proprio la sua assenza da diverse settimane ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine.

Qualcuno, descrivendo l’uomo, avrebbe fatto menzione a quattro denti in oro, come quelli ritrovati sui resti del corpo restituito dal mare lo scorso 4 gennaio.

L’analisi del DNA dovrebbe fugare ogni dubbio.

Intanto si cercano anche i familiari della persona che, però, non avrebbe parenti prossimi in Italia. Le ricerche, quindi, sono state allargate alla Romania.

Per quanto riguarda, infine, le ipotesi su quanto possa essere accaduto, la più accreditata sarebbe quella della caduta accidentale nel canale Mussolini; la corrente avrebbe poi portato il corpo in mare fino al ritrovamento del 4 gennaio. Le indagini devono, infine, fugare ogni dubbio sulle cause della morte, per escludere ogni possibilità di tipo doloso.