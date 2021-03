Parte da CSC – Città Sport Cultura – il progetto Padel World nella Provincia di Latina, incentrato sulla formazione e sull’educazione culturale e sportiva di tutti gli appassionati di questo sport, con la partecipazione di grandi professionisti e la partnership del marchio mondiale “BullPadel”.

CSC Padel World è l’insieme dei progetti con i quali si intende coinvolgere tutti i cittadini, i professionisti, i giovani, gli imprenditori e le aziende nell’attività sportiva, attraverso l’insegnamento del gioco del Padel e la formazione di tutte le figure tecniche coinvolte.

L’offerta formativa si rivolge a società sportive locali e nazionali, dilettantistiche e professionistiche, tecnici e manager sportivi, società di eventi, federazioni, istituzioni e sponsor che, a diverso titolo, mirano a generare cultura sportiva ed eccellenza organizzativa. CSC Padel World, idea innovativa dell’Associazione Città Sport Cultura, coinvolge uno staff di professionisti dello sport composto da manager, insegnanti federali di padel, docenti e medici che operano con competenza, secondo i principi dell’associazione ed aspirano a definire un nuovo standard per il mondo del Padel in particolar modo sul territorio pontino.

Tra le iniziative più importanti del programma vi è la CSC Padel Academy, una vera scuola di sport sostenuta e supervisionata da maestri di fama nazionale del team di “BullPadel”, azienda internazionale leader nel settore, scelta dai più grandi giocatori professionisti di padel come quelli che si sono messi in evidenza lo scorso World Padel Tour: Paquito Navarro (1°posto), Maxi Sánchez, Fede Chingotto, Juan Tello per gli uomini, Alejandra Salazar e Delfi Brea per le donne.

BullPadel ha scelto la nostra Provincia e CSC, per un progetto ambito per sviluppare in maniera professionale la cultura del Padel ed essere al fianco dell’associazione e di tutti i migliori circoli pontini garantendo sia la partecipazione e la supervisione di maestri federali e giocatori professionisti come Roberto Agnini, Saverio Palmieri n.11 in Italia e telecronista esclusivo Sky per il Padel, Daniele Cattaneo attuale n. 7 della classifica italiana , già n.1 nel 2019 , sia pianificando le sognate “clinic” durante i weekend con i campioni spagnoli ed argentini.

Testimonial d’eccezione CSC e del progetto anno 2021 sarà Marcelo Capitani, attuale campione italiano, super coach di tanti campioni e commissario tecnico della nazionale italiana juniores maschile con il quale CSC organizzerà periodicamente clinic e selezioni per i giovani della provincia che hanno come sogno nel cassetto quello di poter rappresentare l’Italia nelle competizioni nazionali ed internazionali. Obiettivo fondamentale dell’Associazione CSC e di alcuni dei suoi tanti Partner e Sponsor, tra i quali Gruppo Ecoliri ed Autoeuropa, Gruppo Banca Popolare del Lazio, Hygenia, Oasi di Kufra, Sport 85, è quello di sostenere le squadre già esistenti sul territorio ed allo stesso tempo creare una squadra che rappresenti i colori della nostra città nei campionati nazionali con il sogno di approdare alla Serie A.

“Al momento – dichiara Stefano Pedrizzi Segretario Generale di CSC – l’intento è quello di affiancare gli appassionati del Padel con i campioni e giocatori professionisti di fama nazionale ed internazionale che collaborano con la CSC Academy perché siamo convinti che a livello territoriale è necessario crescere, avere dei giocatori “pro” ma soprattutto creare nei più giovani il desiderio di poterlo diventare e competere a livelli più alti. Sostanzialmente vogliamo far sì che ai giovani di Latina, ai meritevoli, ai talentuosi del circuito provinciale, a spese della CSC Academy, sia data la possibilità di allenarsi con campioni e giocatori più forti e accompagnati allo stesso tempo da coach che possano seguirli – prosegue Pedrizzi – Una particolare attenzione nel progetto Padel World sarà riservata al settore femminile, alla squadra femminile, ma soprattutto ai bambini, con l’intento di far crescere un intero movimento e nella convinzione che questo sport possa suscitare davvero l’interesse di tutti. Oltre all’Academy, CSC promuove anche il Padel Tour, un vero e proprio circuito provinciale in collaborazione con gli enti sportivi e le Federazioni presenti sul territorio e prevede il coinvolgimento dei migliori circoli di Padel nella provincia di Latina, che nel fine settimana ospiteranno tornei di Padel maschili e femminili per tutti i livelli con ranking e classifiche. L’intento è quello di far conoscere e promuovere i circoli stessi e tutti i nuovi campi da poco realizzati. Per un intero weekend, ogni circolo sportivo coinvolto, diventerà un villaggio di attività e di intrattenimento legate al mondo del padel, con un grande coinvolgimento delle famiglie e di pubblico” – conclude Stefano Pedrizzi.

Tutti gli appassionati di Padel potranno iscriversi ai vari tornei maschili e femminili, scegliendo il weekend e il circolo sportivo sia online attraverso l’App o portale oppure presso i circoli aderenti. Tutte le fasi del torneo saranno curate da figure dotate di riconosciuta esperienza e capacità nel settore del Padel. Ad oggi i circoli in provincia selezionati sono: Latina Padel, Tecariba, Steve Jobs, GR Padel, Agora Padel, We Padel, Kirkos di Sabaudia ed il Terracina Padel.

Tutte le info su www.cittasportcultura.it o su tutti i canali social Instagram e Facebook all’indirizzo @cittasportcultura .