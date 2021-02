Dopo qualche giorno di incertezza e di domande senza risposta, in soccorso di quanti, preoccupati e solamente curiosi, si chiedevano che ci facesse una nave della compagnia Costa ferma al largo del litorale pontino, interviene in comandante Emilia Denaro, della Guardia Costiera di Terracina.

“Siamo a conoscenza della presenza della nave nelle nostre acque – ci assicura il comandante – e vi posso assicurare che non c’è nulla di strano”.

In effetti, per rispondere a coloro che ipotizzavano un’avaria, le immagini scattate durante la mattinata testimoniano il fatto che la nave stia manovrando.

Ancora il comandante: “Certo, per coloro che abitano in questa zona può sembrare insolito vedere delle navi così vicine alla costa, ma non c’è nessun mistero. Semplicemente, visto il periodo che attraversiamo, le compagnie sono ferme; tanto è vero che la nave non ha passeggeri (cosa verificabile semplicemente osservandola di notte, con la maggior parte delle luci spente, n. d. r.). Il fatto è che tenere le navi in porto ha un costo probabilmente maggiore, non sono un’esperta, che tenerle in mare. Quindi periodicamente, anche per fare qualche esercitazione immagino, queste navi vengono spostate da Napoli a Civitavecchia e viceversa. Durante il tragitto, poi, chiedono il permesso di sostare, e noi non abbiamo nulla in contrario generalmente”.

Nulla di cui preoccuparsi, quindi. Ancora il comandante Denaro: “Vi assicuro che per me, che sono proprio di Civitavecchia, vedere le navi ferme al largo è decisamente normale”, conclude.