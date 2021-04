Altro raid all’interno dell’istituto scolastico di via Bari a Sezze Scalo. Questa notte ignoti si sono introdotti all’interno della scuola dell’infanzia; da un primo sommario resoconto dei danni, all’appello mancano la Lim, ovvero la lavagna interattiva, oltre ad un computer e ad un proiettore. Un bottino che potrebbe fruttare più di 1000 euro, anche se riuscire a piazzare una Lim, per un ricettatore, non deve essere cosa facile…

Non contenti, i ladri hanno anche banchettato con le merendine e la frutta che le maestre tengono conservate per far fare merenda ai bambini.

L’istituto oggi è rimasto chiuso per permettere al personale addetto di effettuare la sanificazione.

Della situazione sono stati informati i carabinieri della locale stazione che sono già al lavoro per cercare di risalire agli autori del gesto.