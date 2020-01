di Daniela Pesoli – L’anno nuovo avrebbe dovuto portare più sicurezza sulla superstrada Cassino – Formia con la chiusura del cantiere Astral, ma i rischi persistono e l’arteria continua ad essere teatro di incidenti.

Il cantiere Astral, all’altezza di Esperia nel tratto ciociaro della strada, doveva essere rimosso il 31 dicembre. Questo in base alle rassicurazioni date agli amministratori del territorio attraversato dalla superstrada 630, che da tempo chiedono misure di sicurezza maggiori.

Ad oggi il cantiere è ancora in piedi con tutte le conseguenze del caso. Come il restringimento della carreggiata in piena curva che mette a dura prova gli automobilisti, più volte finiti proprio contro le lamiere che delimitano i lavori in corso.

L’ultimo incidente di questo genere si è verificato due giorni fa.

Anche nel 2019 sulla Cassino – Formia gli incidenti stradali sono stati numerosi. A fine anno, si è verificato uno schianto mortale all’altezza di Ausonia.

E non sono soltanto i lavori della società regionale ad aumentare la pericolosità dell’arteria. In molti tratti l’asfalto non è uniforme, altro elemento di rischio per chi transita.