di Daniela Pesoli – Il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli (Lega) chiede interventi immediati per la sicurezza della superstrada 630 Cassino – Formia.

Da poco sono iniziati i lavori per la rimozione del cantiere Astral che tanti disagi, e per troppo tempo, ha causato disagi agli automobilisti e incidenti stradali. Un provvedimento che Ciacciarelli giudica positivamente, ma che resta insufficiente.

“La Cassino – Formia – dichiara il consigliere leghista – ha bisogno di una messa in sicurezza vista la mole di incidenti che stanno accadendo negli ultimi tempi. In questi due anni ho condotto mille battaglie, facendomi portavoce delle istanze di cittadini esasperati che chiedevano una sola cosa: la sicurezza. Qualche mese fa dai vertici Astral è arrivata una risposta concreta per il territorio: sono iniziati i lavori per la rimozione del cantiere. Tuttavia la strada è ancora troppo pericolosa”.

Di qui la richiesta ad Astral di “un lavoro straordinario di messa in sicurezza, che tuteli l’incolumità degli automobilisti”.