Borsa del Credito, la fintech pioniere italiano del marketplace lending per le PMI, lancia Eco-Green Starter, un finanziamento immediato per tutte le imprese che operano la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici.

Il finanziamento supporta le aziende che hanno necessità di liquidità per iniziare i lavori, senza intaccare la possibilità di cedere a terzi il credito d’imposta. Il prestito verrà erogato in massimo 10 giorni, ha un importo variabile dai 100.000 ai 500.000 euro, è restituibile in 5 anni a partire dalla fine dei primi 12 mesi (pre-ammortamento).

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio con l’Ecobonus 110%, è pensata per sostenere le imprese sin dalle fasi iniziali dei lavori, ancora prima che si formi il credito d’imposta e senza intaccare la possibilità di maturare il credito, ed eventualmente cederlo a terzi.

Il finanziamento permetterà infatti alle PMI del settore edile di prepararsi ad accogliere le richieste di lavori e potrà essere utilizzato, ad esempio, per acquistare le materie prime, le scorte di magazzino, gli strumenti necessari all’apertura del cantiere.

Eco-Green Starter è un ulteriore passo nel percorso di sostegno alle imprese avviato dalla fintech Borsa del Credito per far fronte all’emergenza e alle sue dirette conseguenze, attraverso prodotti studiati ad hoc per ogni fase della crisi economica: a marzo, un finanziamento di 6 mesi progettato per coprire le spese correnti delle PMI (salari e stipendi, affitti, utenze, ecc.); a giugno un finanziamento di lungo periodo pensato per la ripartenza delle imprese e garantito fino al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia. Oggi, un sostegno legato alla rinascita dell’economia attraverso il nuovo Super Ecobonus 110%.

Queste iniziative sono volte a liberare liquidità per le PMI del territorio italiano.

Le richieste delle imprese saranno valutate in 48 ore sulla base dell’istruttoria condotta da BorsadelCredito.it, che prevede l’utilizzo di algoritmi proprietari di intelligenza artificiale, con un approccio guidato dai dati e in continuo aggiornamento mediante machine learning. Al processo automatico segue poi la verifica da parte di un analista fidi e successivamente la delibera. Se l’esito è positivo, la liquidità verrà erogata entro 10 giorni.

Questo strumento si inserisce in uno scenario in cui le imprese italiane necessitano sempre più di liquidità. Secondo un’analisi dell’Istat condotta su circa 90mila imprese (che producono l’89,9% del valore aggiunto nazionale), il 51,5% delle PMI italiane prevede una mancanza di liquidità fino almeno alla fine dell’anno, e il 38% delle aziende italiane segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività. E le realtà in maggiore sofferenza sono le microimprese (da 3 a 9 addetti): il 48,7% di esse ha sospeso l’attività durante il lockdown, contro il 14,5% delle grandi.

