Che ci fa una targa in ottone, brillante sotto i raggi del sole del mattino, in Piemonte sul Monte Barone? E soprattutto, chi ha voluto fare un omaggio del genere a Daniele Nardi e Tom Ballard in una terra che con i due sfortunati alpinisti morti sul Nanga Parbat, non c’entra nulla?

La notizia è apparsa sul sito internet Montagna.tv.

Sulla tarda, una scritta incisa in bassorilievo recita “A due ragazzi che hanno provato a fare una cosa incedibile, impossibile e però non si sono arresi. In memory of Daniele Nardi e Tom Ballard”.

Un omaggio evidentemente, ma di chi? Chiedendo in zona nessuno sembra sapere nulla per cui, chi ha preso questa iniziativa, posando la targa su una delle cime delle Prealpi Biellesi, a poco più di 2000 metri di quota, lo ha fatto a titolo personale, senza pubblicità alcuna.

Per altro, chi è salito per ancorarla alla croce di vetta l’ha fatto circa un mese dopo la scomparsa dei due scalatori, a giudicare dai racconti di chi, quelle vette, le frequenta periodicamente.