In piena campagna elettorale anche i big si schierano dall’una o dall’altra parte della barricata.

Succede anche a Fondi, dove Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, prende posizione sulla questione del nuovo ospedale.

E la posizione di Simeone è chiara: “Condivido perfettamente la posizione del vicesindaco Beniamino Maschietto relativamente al fatto che la priorità è legata al consolidamento del nosocomio esistente”.

Quindi non una nuova struttura, ma il potenziamento e l’implementazione di quella già esistente, che negli anni ha dimostrato di poter essere punto di riferimento importante per tutto il basso Lazio.

Poi Simeone sottolinea come l’ospedale di Fondi possa rivendicare un ruolo essenziale nel servizio di Ostetricia e Ginecologia. L’amministrazione regionale in particolare si è assunta un impegno finanziario per l’adeguamento delle sale travaglio, il blocco parto, le degenze e il nido.

Saranno circa 10 i milioni di euro stanziati dall’ente regionale per vari interventi al San Giovanni di Dio.

Una cifra importante anche se, continua Simeone, tanto è ancora da fare.

“Ritengo – conclude la nota del rappresentante di FI – però utopistico per non dire fuorviante proporre la realizzazione di una struttura nuova in sostituzione del San Giovanni di Dio, mentre concordo sulla necessità di una rivisitazione urgente dell’ospedale di Fondi volta a completare un percorso di rilancio avviato faticosamente e con molti sacrifici nel corso di questi ultimi anni”.