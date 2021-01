Diciannove arresti e 30 perquisizioni nel sud pontino. La maxi operazione dei carabinieri, chiamata “Anni 2000” ha sgominato una presunta organizzazione di tipo mafioso e due associazioni per delinquere dedite al traffico di droga. Sarebbero gli eredi del clan dei casalesi, già finiti in carcere e poi tornati in libertà.

Nel mirino commercianti, imprenditori, chiunque volesse lavorare doveva pagare il pizzo. Per raggiungere i loro obiettivi non esitavano ad usare il fuoco e le armi.

I militari si sono concentrati su Santi Cosma e Damiano, Castelforte e sui comuni limitrofi, con 200 carabinieri del comando provinciale di Latina, che hanno avuto anche l’ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell’Arma, eseguendo un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.

In carcere sono finite 18 persone, mentre 1 è ora ai domiciliari. Le accuse rivolte agli indagati sono, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da sparo, estorsione, rapina, danneggiamento ed incendio, tutti delitti aggravati dal metodo mafioso.