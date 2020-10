”Purtroppo la castrazione chimica torna di attualità per gli stupratori, che meritano di passare il resto dei loro giorni in carcere. È agghiacciante la notizia del presunto stupro da parte di tre indiani ai danni di una connazionale di appena 12 anni, alla quale va la nostra vicinanza e che ha bisogno, insieme alla famiglia, del reale sostegno delle istituzioni. Auspichiamo una pena severa senza sconti”.

Questa la posizione di Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in consiglio regionale del Lazio, sulla violenza avvenuta a Fondi (Latina).

Una posizione durissima verso un atto inaudito e che ha sconvolto oggi l’intera comunità provinciale.

Dopo accurate indagini questa mattina sono scattate le manette per 3 cittadini di nazionalità indiana.

Tutti accusati, dopo la denuncia della mamma della piccola,di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima avvenuta nel periodo compreso tra marzo ad aprile 2020.

I tre uomini, in attesa di regolarizzare la loro posizione sul territorio italiano, erano stati ospitati nell’abitazione della bambina, durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria per Covid-19 ed approfittavano dei momenti in cui il papà andava a lavoro per compiere tali atti.