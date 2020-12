Presso la sede dello Studio Delle Site & Partners – www.studiodellesite.eu – sito a Latina (LT) in Via delle Medaglie d’Oro n.8 (tra Piazza della Libertà e Parco Falcone e Borsellino), è operativo il point Mediocredito per l’accesso al credito attraverso le nuove agevolazioni varate dal Governo e i diversi bandi di carattere regionale, nazionale ed europeo attualmente aperti o in fase di apertura.

A CHI SI RIVOLGE?

Lo sportello si occupa dell’accesso facilitato al credito per tutte le tipologie di impresa, incluse start-up e imprese ancora in fase di costituzione, normalmente escluse dal circuito creditizio a causa dell’assenza di storico e garanzie ma finanziabili grazie al Microcredito e ai finanziamenti dedicati alle start-up.

ACCESSO AI NUOVI FONDI STANZIATI PER LA TUA ATTIVITÀ

Il Dott. Benedetto Delle Site, professionista specializzato in ambito bancario e finanziario, responsabile del point, con il proprio team fornisce assistenza alle imprese facilitandole nel percorso di accesso al credito e ai fondi stanziati per finanziare lo sviluppo del tessuto economico-produttivo e superare la crisi di liquidità causata dall’emergenza in corso.

BANDI E FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

Nell’ambito della finanza agevolata, si individuano bandi (Regione Lazio, MISE, ISMEA, SACE, COSME, HORIZON) e linee di finanziamento a tasso zero a misura dell’azienda o della piccola attività, la quale sarà supportata con efficacia e professionalità durante l’intero iter della domanda di finanziamento.

POINT FINANZIARIO PER LE PMI

Il Dott. Benedetto Delle Site, con il Confidi e gli Istituti bancari convenzionati, supporta le attività d’impresa nell’accesso a Finanziamenti a medio / lungo termine (acquisto scorte, investimenti, liquidità), Finanziamenti a breve termine (liquidità a breve, fidi di cassa, scoperti di cc, anticipo fatture, scorte a breve termine), prestiti Fintech e P2P Lending, Microcredito, Microfinanziamenti, Finanziamenti per l’imprenditoria giovanile e per l’imprenditoria femminile per l’avvio di nuove attività, Nuova Sabatini per i beni strumentali, Noleggio a lungo termine, Prestiti personali e Cessioni del Quinto (a persone fisiche), Leasing e Factoring (pro-soluto e pro-solvendo).

SUPERBONUS 110% E CESSIONE DEL CREDITO

Lo sportello offre supporto anche nell’ambito della ristrutturazione e nel risparmio energetico, con particolari prodotti finanziari e con specifici canali di finanziamento dedicati alle imprese e ai privati, in riferimento alla vigente legislazione.

Imprese e professionisti che detengono crediti fiscali dei clienti derivanti dai vari bonus e che necessitano di liquidità per sviluppare la loro attività, oltre a poter usufruire della cessione dei crediti fiscali alle banche, da oggi possono anche collocarli sul mercato tramite il più vantaggioso meccanismo di vendita all’asta.

Inoltre numerose sono le convenzioni con gli Istituti bancari locali e nazionali che permettono alle aziende industriali ed alle piccole attività commerciali ed artigiane di essere supportate con una attività di consulenza professionale.

CONTATTI

Dott. Benedetto Delle Site – Via delle Medaglie D’Oro 8 – 04100 LATINA (LT)

Tel. 351.5099879

E-Mail: info@studiodellesite.eu