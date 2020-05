In questi ultimi mesi, a seguito dell’emergenza Covid, si è diffuso su tutto il territorio nazionale lo smart working o lavoro agile. Come sappiamo si tratta della modalità di lavoro a distanza che – grazie alla tecnologia – ha permesso a molti lavoratori, anche nella nostra regione, di continuare a svolgere le proprie mansioni. Una modalità di lavoro di certo innovativa ma che ha già convinto moltissime aziende tant’è che l’Assessorato Lavoro e Nuovi Diritti, Formazione della Regione Lazio ha istituito un bando da 2 milioni per incentivare il passaggio alla modalità di lavoro smart. Ma come si crea un ambiente di lavoro davvero smart? E quali sono gli strumenti utili per smart workers?

Dei benefici dello smart working ne abbiamo sentito parlare moltissimo, sia per quanto riguarda le aziende sia per i lavoratori. Tra questi troviamo:

Aumento della produttività

Un effettivo miglioramento della qualità della vita e del rapporto casa/lavoro

Risparmio di tempo e soldi

Naturalmente questi benefici si calcolano sul lungo periodo e soprattutto in mesi in cui non siamo costretti a casa per contrastare l’emergenza sanitaria. Altrettanto importanti ma meno discussi sono gli strumenti necessari per avviare lo smart working. Lavorare a distanza infatti è semplice come sempre, almeno non all’inizio. È necessario infatti creare uno spazio di collaborazione virtuale dove comunicare e lavorare in team, anche se distanti. Ecco dunque alcuni strumenti utili per smart workers:

Comunicazione: di certo un aspetto importantissimo quando non si ha la possibilità di confrontarsi faccia a faccia. Ed ecco dunque che le app di comunicazione spopolano, dal classico Skype fino alle più recenti Slack e Zoom.

Sicurezza digitale: Naturalmente lo scambio di dati e documenti sensibili attraverso la rete può portare a delle infrazioni di sicurezza. Le aziende si possono munire di procedure sicurezza informatica per evitare perdite di dati. Oltre a password e account sicuri dunque, è necessario attivare connessioni protette come le VPN, disponibili su tutti i dispositivi, comprese VPN per Mac.

Organizzazione: oramai il salvataggio e la condivisione dei file passa attraverso il cloud. Drive, OneDrive o Dropbox diventano fondamentali per scambiare file e creare documenti.

Task manager: app come Trello, Asana ed Evernote, sono strumenti utili per gli smart workers in quanto è possibile tenere sotto controllo i vari progetti e i task giornalieri. Allo stesso modo aziende e team leader possono verificare gli andamenti e gli obiettivi raggiunti.

Produttività e controllo: Naturalmente non mancano software per la gestione del personale e dei prodotti anche a distanza. Esistono dunque programmi per le timbrature digitali, gestione presenze e ferie, ma anche time trackers per i progetti per tenere traccia del tempo dedicato ad ogni singolo compito, e anche software come Jira, che permettono l’esecuzione di progetti per step.

Lo smart working continuerà anche dopo l’emergenza coronavirus? Molti si augurano di sì, ma allo stesso tempo sono necessarie investimenti sulle infrastrutture tecnologiche e di aiuti alle imprese.