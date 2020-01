La legge che vieta di gettare i mozziconi delle sigarette a terra esiste, ma pochi comuni la fanno rispettare. E Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5, lancia una campagna nazionale chiedendo ai sindaci italiani di aderire a un accordo che li impegni ad applicare la normativa.

Dal sud pontino hanno risposto all’appello i sindaci di Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia e Gaeta, rispettivamente Franco Taddeo, Gianluca Cardillo, Salvatore Vento e Cosmo Mitrano.

Primi cittadini che si sono impegnati a far rispettare rigorosamente una legge già in vigore dal 2016 (28 dicembre 2015, n. 221, art. 40) che prevede una multa dai 60 ai 300 euro per i trasgressori.

La campagna di sensibilizzazione è partita da Striscia la notizia all’inizio di dicembre e ai sindaci viene chiesto, oltre all’adesione, di fornire ai cittadini una relazione trimestrale che contenga i risultati ottenuti.

Gli inviati del Tg satirico di Antonio Ricci chiederanno ai sindaci d’Italia di firmare un accordo che li impegni ufficialmente ad applicare la normativa e a comunicarne i risultati ai cittadini.