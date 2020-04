Strade, illuminazione e aree verdi. A Latina riprendono lavori ed attività di manutenzione sospesi a causa del lockdown.

In particolare, dal 15 aprile il servizio decoro e manutenzioni del Comune di Latina ha riattivato le operazioni di manutenzione delle strade.

Eseguita l’asfaltatura di via Duca del Mare e di via Padre Reginaldo Giuliani, mentre altri interventi di manutenzione sono stati effettuati in via Persicara e in corrispondenza dell’incrocio tra via Vespucci e viale Kennedy. Lavori relativi alla segnaletica orizzontale sono stati eseguiti in via dei Mille e via Emanuele Filiberto.

Proseguono inoltre i lavori relativi al terzo stralcio della Convenzione Consip “Servizio Luce 3” con la sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia led.

In considerazione della situazione emergenziale, vista l’impossibilità di apporre divieti di sosta o di richiedere lo spostamento dei veicoli parcheggiati, il cronoprogramma relativo alla pubblica illuminazione potrebbe variare in relazione alla presenza di veicoli che rendano impossibile l’esecuzione delle lavorazioni.

Sono ripartite le attività di manutenzione del verde pubblico che erano state sospese a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da coronavirus su tutto il territorio nazionale.

Contestualmente si sta procedendo con lo sfalcio dell’erba e la manutenzione di giardini e aree verdi.

“Per la prima volta dopo molti anni, gli sfalci dell’erba a Latina sono stati effettuati anche nei mesi invernali – spiega l’assessore, all’ambiente Roberto Lessio – l’amministrazione ha verificato se la cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole, potessero essere considerate essenziali per garantire “la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico”. Ciò anche al fine di mantenere un minimo di decoro e di sicurezza attraverso le proprie squadre di giardinieri nelle piazze e anche nei giardini per i quali era stato disposto il divieto di accesso con ordinanza sindacale emessa in seguito alle prescrizioni emergenziali”.

Nel frattempo è proseguita la fase di aggiudicazione della gara per l’accordo quadro della manutenzione del verde pubblico.

“Sono – conclude Lessio – ripartiti gli ordini di servizio per le tre ditte che hanno vinto l’appalto lo scorso anno ed i lavori sono ripresi dal 24 aprile a Borgo Carso e proseguiti anche il 25 e 26 aprile. Dall’inizio di questa settimana gli interventi stanno proseguendo secondo programma”.