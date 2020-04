Un portale al servizio delle imprese con la pubblicazione di bandi e avvisi per l’accesso ai fondi disponibili per l’emergenza Covid-19 ma soprattutto con il supporto diretto ad aziende e professionisti per seguire tutte le procedure.

Si chiama “Strade d’Europa” ed è un progetto promosso dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini.

L’obiettivo è fornire continui aggiornamenti sui bandi e sulle varie opportunità aperte per i fondi europei.

Sul portale www.stradedeuropa.eu sono già pubblicate le misure attive per il sostegno alle imprese nell’ambito dell’emergenza Covid 19, con riferimento a vari ambiti regionali, e che saranno puntualmente implementate con i provvedimenti emanati.

“In questa situazione di grande emergenza, anche economica per il nostro Paese – spiega Procaccini – abbiamo ritenuto importante ampliare il servizio offerto pubblicando puntualmente anche i vari bandi e avvisi per l’accesso ai fondi disponibili per l’emergenza Covid-19. Una opportunità per consentire alle imprese di orientarsi al meglio nella complessità dei provvedimenti che in questi giorni vengono emanati da Governo e Regioni, in merito alle somme messe a disposizione per le varie categorie professionali e imprenditoriali”.

“Strade d’Europa” non si limita a pubblicare informazioni ma mette a disposizione il proprio staff per fornire assistenza diretta e supporto, tramite telefono o mail, per aziende e professionisti che abbiano bisogno di approfondimenti e confronto su procedure e modalità per accedere ai fondi.

“Un servizio – conclude – che vuole essere il nostro contributo concreto e diretto per superare questa fase estremamente difficile per molte aziende, alle prese con gravi problematiche e incertezza sul futuro. Ad oggi, purtroppo, le opportunità a disposizione sono poche e farraginose. La stessa Unione Europea sta mostrando in modo evidente ciò che tante volte ho denunciato insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo. Uno sbilanciamento pauroso e prepotente di interessi economici a danno dell’Italia, e non solo”.