Un finanziamento, assegnato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, da 13500 € al comune di Formia.

Soldi che serviranno per finanziare Il progetto “Storie di luce”, che coinvolge tre siti archeologici della città; consiste in interventi multimediali e proiezioni in totale tutela e rispetto delle normative anticontagio.

“Torre di Mola, Torre di Castellone e area Archeologica di Caposele siti di elevata connotazione identitaria e di importante narrazione. Il progetto è in linea con la ratio dell’assessorato che da sempre mira alla valorizzazione attraverso la conoscenza” commenta il vice sindaco e assessore alla cultura Carmina Trillino.

Per il sindaco dimissionario Paola Villa: “Il contributo ottenuto per la città per il settore cultura e sociale indica l’impegno dell’Amministrazione a reperire fondi a 360 gradi ed è indice che il lavoro continuo di attenzione è sempre positivo”