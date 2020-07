“Fratelli d’Italia auspica che il centrodestra possa andare unito alle elezioni amministrative di Fondi e Terracina. Ma spiace constatare che al momento Forza Italia non ha dato alcun cenno di riscontro alle parole espresse nei giorni scorsi dal senatore Nicola Calandrini, che proprio agli azzurri si era rivolto, chiedendo loro di esprimere una posizione in merito”.

Queste le parole del vice coordinatore regionale del partito, Enrico Tiero.

In questi giorni il quadro politico a Terracina si è composto e scomposto più volte. Al centro il dialogo aperto tra Lega e Fratello d’Italia e il ruolo degli azzurri che sono stati, proprio tramite il leader Claudio Fazzone, i primi ad incontrare Matteo Salvini proprio nell’ottica di un percorso condiviso.

Oggi tutto però sembra essere stato rimesso in discussione con gli esponenti del partito della Meloni che vogliono far uscire allo scoperto anche Forza Italia.

“Ribadiamo l’apprezzamento per le aperture della Lega, che si è mostrata disponibile a ricomporre il centrodestra in vista delle imminenti elezioni amministrative in provincia di Latina. Ma manca ancora un tassello: a questo appello non ha ancora risposto Forza Italia, che, duole constatarlo, sembra non avere alcuna volontà di dialogo, oltre che di unità”.

E pensare che proprio Forza italia si era mantenuta, soprattutto a Terracina, ai margini delle trattative mentre a Fondi aveva chiuso subito sulla candidatura di Beniamino Maschietto in una partita tutta interna al centrodestra.

“Probabilmente tenere compatto il centrodestra non è un’esigenza di tutti. Ne prendiamo atto con amarezza. Ci auguriamo che Forza Italia possa battere un colpo, mostrando di aver cambiato idea. Sarebbe un bel segnale da dare agli elettori. Tuttavia mi è d’obbligo ricordare che il tempo sta stringendo. Servono risposte, basta indugi. Se Forza Italia non ha alcuna intenzione di tenere unita la coalizione lo dica chiaramente, così ciascuno prenderà la propria strada”.

In effetti alla presentazione delle liste e alla definizione delle coalizioni, eventuali, con i relativi candidati sindaco e programmi manca poco più di un mese.

Basterà per ricompattare le fila? O sarà un tempo necessario per rivedere le compagini tra alleati?