La situazione della piazzetta del belvedere, a Sezze, chiusa da più di un anno e sulla quale un privato, Don Massimiliano Di Pastena, voleva posare una statua di San Lidano da lui donata, sembra essere giunta ad un punto di svolta.

In una nota recapitata all’ecclesiastico, infatti, l’ufficio tecnico del comune chiede il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione del 12 maggio 2019, giorno in cui fu aperto il cantiere.

La diffida, della quale non possono essere noti i particolari per ovvi motivi, in pratica costringe il donatore a smantellare il cantiere (ormai fermo dal 21 maggio 2019) dopo aver ripristinato lo stato dei luoghi, togliendo il basamento dove sarebbe sorta la statua di San Lidano ed eliminando gli scavi utili per la realizzazione delle panchine circolari che sarebbero sorte accanto al manufatto.

Voci interne al palazzo comunale parlano di atto dovuto. Ora Don Massimiliano ha 30 giorni per far eseguire i lavori e chiudere la questione, sempre se non dovesse decidere di impugnare il provvedimento e rivolgersi al Tar. a quel punto rendendo ancora più complessa una vicenda che si trascina ormai da 25 mesi e che ha spaccato in due la cittadinanza.