Il settore balneare è uno di quelli maggiormente a rischio a causa dell’emergenza Coronavirus in atto.

La stagione turistica è appesa ad un filo. L’incertezza legata all’esigenza di mantenere alte le misure di sicurezza per evitare la nascita di nuovi focolai e nuovi contagi è enorme.

In queste settimane a farsi, tra gli altri, portavoce dell’appello degli operatori del settore nel lazio era stato il consigliere regionale di Cambiamo, Adriano Palozzi.

Palozzi aveva chiesto che la Regione Lazio, nell’ambito delle proprie competenze, intervenisse immediatamente, aprendo un tavolo istituzionale con le associazioni balneari.

Ieri è arrivata la firma dell’ordinanza con cui si consente esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle strutture, compresi i campeggi, per effettuare i primi interventi.

“Grazie alle nostre sollecitazioni e alla nostra azione istituzionale, l’amministrazione Zingaretti si è finalmente svegliata e nelle scorse ore ha emanato una ordinanza sulla manutenzione degli stabilimenti balneari: un provvedimento necessario, improcrastinabile, e fortemente atteso dalle categorie di settore, che abbiamo sempre sostenuto. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. L’ordinanza del governatore del Lazio in quota Pd giunge, guarda caso, all’indomani del provvedimento analogo – spiega Palozzi – approvato dal presidente Toti in Liguria e bollato dal Pd ligure come atto dal sapore elettorale”.

Intanto il consigliere regionale aveva depositato, il 7 aprile, una interrogazione all’ attenzione del presidente Zingaretti e dell’assessore competente per avere chiarezza sui provvedimenti che si intendono adottare a tutela del comparto.

“Mentre nel Lazio il Pd di Zingaretti sostanzialmente copia l’ordinanza di Toti sulle attività balneari, in Liguria quello stesso Pd ha il coraggio di criticare demagogicamente il leader di Cambiamo. Siamo di fronte a un atteggiamento contraddittorio, che dimostra l’imbarazzante doppiogiochismo del Partito democratico. Un atteggiamento che – conclude Palozzi – conferma ancora una volta tutta l’incompetenza politica di un partito, il Pd, tutto chiacchiere e distintivo”.