Associazione Città Sport Cultura Latina. Certo che sarebbe stato difficile, per non dire impossibile, trovare un nome migliore per questa nuova realtà del capoluogo, alla luce di quelli che sono i principi e le attività che la neonata realtà vuole realizzare.

In attività ormai da qualche mese, cosa è e cosa si propone di fare l’Associazione Città Sport Cultura Latina ce lo spiega l’ideatore e Segretario Generale, Stefano Pedrizzi.

“L’associazione si propone di chiamare a raccolta e di mettere le eccellenze professionali, imprenditoriali e culturali al servizio del territorio di Latina e della sua provincia. Attraversiamo un grave momento di crisi a causa dell’epidemia di Covid al quale si aggiungono gli endemici e strutturali problemi di questo territorio bloccato dalla mancanza di infrastrutture varie e logistiche, dalla lentezza e dall’inefficienza della burocrazia, dalla crisi economica che risale alla fuoriuscita dagli interventi straordinari della Cassa del Mezzogiorno e l’elenco potrebbe continuare…

L’obiettivo è quello di fare sintesi, di fare squadra tra pubblico e privato a partire dall’amministrazione comunale e provinciale, dalle eccellenze di questo territorio. In breve vogliamo contribuire allo sviluppo del territorio mettendo a disposizione la nostra esperienza, la nostra rete di relazioni, le nostre conoscenze che sono tante e di altissimo livello. La mia famiglia è grata a questa terra per quello che ci ha dato. In questo modo abbiamo voluto contraccambiare. Vogliamo creare un futuro migliore per i nostri figli, promuovendo progetti di alto profilo.

“Il messaggio che abbiamo voluto inviare – prosegue Stefano Pedrizzi – è stato accolto già da molti. La partecipazione alle nostre iniziative è ai massimi livelli sociali, politici e sportivi, locali e nazionali. Siamo partiti in collaborazione con il Comune di Latina e la FISR con il primo progetto dello Skate Park (il sogno sarebbe di ultimarlo prima dell’estate 2021) a Latina, che avrà la possibilità di provare a diventare il primo centro federale FISR in Italia.

In questo modo si avrà l’opportunità di organizzare gare a livello provinciale, regionale e nazionale che attireranno ogni volta migliaia di persone, famiglie e sportivi da tutta Italia.

Il Comune ha ben chiara la valenza di uno Skate Park al centro della città, ovviamente non va solo costruito, mi auguro ma sono sicuro di questo che si occupi soprattutto della tutela, della manutenzione e della gestione. Bisogna farlo vivere! Il luogo prescelto è il parco Falcone Borsellino. Ci auguriamo tutti sia l’inizio della riqualificazione di un posto a cuore per l’amministrazione comunale, il centro reale della città dal punto di vista architettonico, oggi al quanto abbandonato. Pensiamo un attimo all’indotto che si creerebbe con l’organizzazione di tutti questi eventi e di queste gare nazionali o internazionali…”

Sport, quindi, come volano economico e culturale: “I nostri progetti vogliono indirizzare i giovani all’aria aperta. Uno dei mali di questo secolo sarà la gobba. Tutti questi ragazzi curvi su cellulari, ipnotizzati alle consolle a giocare tanto e virtualmente e, ahimè, a comunicare e socializzare poco. Lo skateboard nel 2021 diverrà disciplina olimpica. Siamo convinti che i giovani la guarderanno alla tv, la conosceranno, si appassioneranno e vorranno avvicinarsi a questo sport come a tutti gli altri sport da tavola che cureremo. Non dimentichiamo che anche il surf diventerà disciplina olimpica”.

Ma non solo: “Vogliamo sfruttare l’onda lunga della Ryder Cup di Golf che si giocherà a Roma nel 2023 per realizzare a Latina il primo vero campo pratica di golf e pitch & putt, con il coinvolgimento diretto della Federazione Italiana Golf e della Ryder Cup come già dimostrato in occasione della presentazione”-

Non solo skate e golf, però, nei progetti dell’Associazione Città Sport Cultura: “Un ‘occhio di riguardo ci sarà per il padel, lo sport del momento. La nostra associazione vuole essere al fianco di tutti coloro, imprenditori o circoli sportivi, che stanno investendo per il futuro costruendo campi di padel e per i quali organizzeremo (quando sarà ovviamente possibile) tre giorni di eventi promozionali ogni weekend. Un vero e proprio tour a tappe nei migliori circoli della provincia, categorie maschili e femminili, con ranking e classifiche, che coinvolga sia tutti gli appassionati del territorio ma anche le loro famiglie.

E poi il nostro impegno è rivolto verso il calcio femminile. Vogliamo, attraverso la partnership con la prima squadra della città il Latina calcio 1932 , creare una struttura che sia tutta per le ragazze. In questo ci avvarremo ,grazie ai nostri rapporti, della collaborazione della Figc e anche di importanti realtà della Serie A”.